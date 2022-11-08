雞蛋糕KADOKADO於光棍節當天，則推出購買海鮮造型系列任2隻特價176元。（品牌提供）

蔦日子雙11當天買指定飲品「蔦口令＃1111舊愛蔦紅北島白玉」，第二杯一律11元。（品牌提供）

文青車輪餅品牌「青畑九號豆製所」，光棍節當天全省門市推購買招牌太鼓燒三兄弟，三顆特價111元。（品牌提供）

為搶雙11商機，餐飲品牌使出渾身解數，以多種優惠吸引顧客上門。由知名藝人郭靜投資的「麻十七川滷專売所」，於台北忠孝sogo周年慶（10日至21日）和竹北遠百週年慶（10日至12月4日），推出「荷鮑滿滿拼盤活動」，388元拼盤加碼送鴨舌3支及鮑魚一顆，588元拼盤加碼送鮑魚二顆及二節翅3支等。

Q版造型雞蛋糕KADOKADO，則於台北忠孝sogo周年慶推出紅龜粿包餡系列，三種口味包含「黑糖麻糬」3入100元，「香蕉乳酪」3入128元、「黑胡椒馬鈴薯蘿蔔絲」3入138元；另外，週年慶期間，每日前30名客戶，任買兩隻約15公分的海鮮造型系列，就可免費送價值168元的動物系列1套。光棍節當天，也有買海鮮系列任2隻特價176元，第3隻只要11元。

手搖飲蔦日子，1111當天全門市購買招牌飲品蔦口令＃1111舊愛蔦紅北島白玉，第二杯一律11元，當日限量100組，同冰量同調味，每人限購兩組。文青車輪餅品牌「青畑九號豆製所」，當天全省門市推出購買招牌太鼓燒三兄弟，北島牛奶燒，南國紅豆燒或大甲芋頭燒，三顆特價111元。