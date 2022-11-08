六腳鄉長選舉「賄聲賄影」 小英支持者被帶回訊問：我很氣

嘉義縣六腳鄉鄉長競爭激烈，坊間賄聲賄影，昨天、今天陸續有民眾被檢調帶回訊問，無黨籍六腳鄉長候選人黃明世陣營稍早開記者會，控訴司法變政治工具，沒憑沒據就把人帶回去問，還有阿嬤自稱是蔡英文總統死忠支持者，無辜被帶去訊問「我很氣！不甘願！」，黃鉦凱則強調他清白參選，外婆和支持者被帶回訊問「很錯愕」，強烈懷疑對手是自導自演，兩陣營隔空交鋒。

昨嘉義地檢署指揮警調人員，一早到六腳鄉潭墘村帶走10多位村民，事後皆無保請回，今黃明世與競選總部主委陳有文、六腳農會總幹事陳宥樺父子及大批支持者開記者會，訴求還給鄉民公道，拒絕選舉奧步，無獨有偶，今早黃鉦凱親友和多位支持者也被帶走訊問。

黃明世表示，檢調抓賄選辛苦，但不應讓司法變成政治工具，並讓無辜的平民老百姓受驚嚇，強調選舉不要用奧步，他也不會自導自演，呼籲對手清白選舉，不要讓村民受到驚嚇和恐慌，並當場簽下不賄選聲明書。陳有文也說，參與選舉40多年，沒碰過這種亂檢舉被查賄選的事。

70多歲廖姓老婦說，她從台北回鄉參加村庄廟慶，昨一早6點多身體不舒服仍被帶走，害怕得血壓飆到180，強調自己沒賣票、也沒買票，有人來買票一定會報警，昨沒事被帶走調查「我真的氣」。六腳青農副會長黃志輝憤憤不平，指辦案要有證據，沒證據被帶走問一上午，無法工作的損失檢警調要負責嗎？

也有被帶走的民眾透露，問案人員拿不出他被檢舉的實證，只說是上面交代帶人，另有民眾抱怨，問案問了一上午還不給便當吃，連支持誰被都質疑，反問「這還是民主政治嗎？」，批亂檢舉就調人問不是擾民嗎？

黃鉦凱隨後在警察局外開記者會說，上午他阿嬤、多位支持者被帶走問案，他們沒賄選對此感到錯愕，強調自己清白參選，也懷疑是對手自導自演，呼籲選不要再有奧步。

嘉義地檢署主任檢察官江金星重申，查賄選是有聞必查、有據必辦，只要有證據就會了解，與黨派無關，且檢察官請回當事人與否，和有無事證是兩回事，至於有民眾提到辦案是「上面交待」，強調案件都是檢察官指揮偵辦，是獨立辦案，不了解民眾指稱辦案人員所謂「上面交代」是什麼。