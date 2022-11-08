淡水動物之家動保員到場了解，這隻蜥蜴是屬於美洲蜥蜴科金南美蜥蜴品種。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

蜥蜴在夜色昏暗下受到掠食者捕抓過程受到緊迫時，身上皮膚鱗片會自動變色。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

新北市淡水區幸福里仁愛路一處住宅，近期一隻大蜥蜴突然入侵，居民嚇壞趕緊通報，里長李佳倩、新北市動保處獲報後前往捕捉。淡水動物之家動保員到場了解，這隻蜥蜴是屬於美洲蜥蜴科金南美蜥蜴品種，身長約60公分，懷疑是有人飼養但自行溜出，也有可能被惡意棄養，動保處提醒，若飼主惡意棄養，會觸犯動保法，可開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

居民邱先生表示，晚上發現蜥蜴爬進家中，竄走後又再闖入庭院內，擔心蜥蜴會咬傷人，因此先用石塊將牠圍堵，等動保處來處理，而牠在夜晚圍困的過程中，身上的皮膚鱗片會變色，非常特殊。這隻金南美蜥蜴最後被淡水動物之家即時派員捕捉，交由新北市動保處收留安置。

邱先生說，他們住家位在巷弄內，都是社區公寓，1年前還在旁邊的大排水溝發現一公尺長的蜥蜴，但很快就跑走。里長李佳倩則說，這裡都是住宅區，一看就知道這蜥蜴非本土原生種，不是有人飼養沒注意被逃出，不然就是被遺棄，因此她也呼籲，養小寵物就要愛到底千萬不要棄養，因為每個物種對環境需求各有不同，希望大家都能夠提供合適的飼養環境，尊重生命。

爬蟲類專家林強說明，這種蜥蜴屬於美洲蜥蜴科的金南美蜥蜴品種，體長大約60公分，普遍都是肉食性，以小型鼠、蟋蟀、果實及蔬菜為主食，大多分佈在中南美洲一帶。根據資料介紹，蜥蜴在夜色昏暗下受到掠食者捕抓過程受到緊迫時，身上皮膚鱗片會自動變色。

林強說，多數人會興起養南美蜥念頭，不外乎是因為牠巨大的體型、鮮豔的花色，價格上和真正巨蜥比較起來確實佔便宜許多，且台灣的氣候環境也相當符合需求。但是雖然金南美蜥蜴不屬於巨蜥科，仍然是一種大型蜥蜴，對於飼養環境也有一定要求，飼養前一定要仔細三思做足功課。

動保處表示，根據動保法第五條第三項，飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養，違反者可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處也呼籲，美洲蜥蜴體型也較小，普遍性情較為神經質，比較不喜歡讓人抓取且攻擊性較強。民眾發現抓取時要穿戴厚手套，千萬別從南美蜥頭部伸手過去，盡量要從牠們背後伸手去抓，以避開視覺盲區，以不要被咬傷為原則，而倘若家中發現不明爬蟲類物種侵入不知如何處理時，可撥打動保處專線02-29596353，派專員至府上協助抓捕移走安置。