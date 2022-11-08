一封來自在巴甫洛夫卡（Pavlovka）地區作戰的155旅海軍步兵（同陸戰隊）寫信給俄東濱海邊疆區（Primorsky）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）的信件，抱怨了他們的指揮官，還報告了嚴重的損失，成為過去一整天以來在社群網路平台Telegram數個頻道上的最熱門的話題，並且廣為西方媒體所報導。

柯佐米亞科稍早表示，他已經與前線的海軍步兵指揮官取得了聯繫，指揮官也錄製影片做出了回應。「我們正在努力。是的，有損失，但遠不是他們在社群媒體上寫的那樣。這不是一個參謀在說話，而（我）是戰鬥指揮官。」他強調，濱海邊疆區部隊（155旅）的損失被誇大了。」

而俄羅斯國防部的回應，聲稱損失被誇大了，該部隊的損失包括1%陣亡和7%的受傷。而7%的人員中的大多數已經康復並返回戰場。許多俄羅斯網友認為該旅滿員時有3300人，更是一口咬定264人傷亡（或33人陣亡、231人受傷），接近投訴信中所說的300人。

然而根據現地指揮官的說法，這樣的數字是在部隊滿員的情況下才有效。「第155旅拿不出那麼多可以作戰的人，按照現在投入的兵力人如果損失300人就沒有人能寫信去控訴了。」

從烏克蘭衝突一開始，許多俄羅斯部隊就面臨人手不足的情況，有時嚴重不足。這種情況仍然存在，而且在巴甫洛夫卡戰鬥中，該旅的投入的單位也遠遠不及滿員，而且投入作戰單位仍然在實施內部輪調和休假，以及駐地留守工作。

除此之外許多155旅的海軍步兵很驚訝原來他們「被死傷慘重了。」在俄羅斯國防部、柯佐米亞科與指揮官忙於應付口水之際，他們決定自己拍影片跟大家報平安。

柯佐米亞科向軍事檢察院提出申請，要求檢查以戰士名義寫的信息，不排除這可能是烏克蘭特務機構的一個信息戰。