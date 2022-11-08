為了讓大家體驗彰化的美好，彰化縣政府將透過「運動與觀光」所結合的旅遊，將於11月至12月份辦理「彰化玩三鐵」活動，所謂「三鐵」指的是「鐵道、鐵馬和鐵腿」，透過火車及高鐵交通路網，將民眾帶到彰化，再加上自行車的方式，沿途欣賞彰化的人文特色及自然風光，或是用雙腳近距離的親近彰化這片土地。

董事長樂團吉董邀你一起，「彰化玩三鐵」用腳體驗彰化的美好（圖擷取自/董事長樂團MV影片）

董事長樂團吉董邀你一起，「彰化玩三鐵」用腳體驗彰化的美好（圖擷取自/董事長樂團MV影片）

由彰化縣政府舉辦的「彰化玩三鐵」活動，即將於11月10日到13日正式展開。今(8)日特地舉行的宣傳會。會上縣長王惠美與彰化縣議員劉淑芳、田尾休閒農業協會理事長巫鴻澤、中華民國舒康樂活運動協會理事長鄭宗政、觀光休閒農業發展協會總幹事黃錫瑋等人共同出席，活動還邀請金曲獎樂團-董事長樂團的主唱吉董，擔任活動代言人，一起歡迎全國民眾相揪來彰化𨑨迌，一起用雙腳來認識這片土地，體驗彰化的美好。

董事長樂團吉董邀你一起，「彰化玩三鐵」用腳體驗彰化的美好（圖擷取自/董事長樂團MV影片）

圖說：董事長樂團MV影片

王惠美表示，縣府成功爭取到教育部體育署運動觀光計畫-「彰化玩三鐵」的補助，包含中央補助款258萬5,000元及縣府配合款103萬9,000元，總計經費362萬4,000元，其中所謂「三鐵」指的是「鐵道、鐵馬和鐵腿」，就是透過便利的火車及高鐵交通路網，將民眾帶到彰化，再加上自行車的方式，沿途欣賞彰化的人文特色及自然風光，或是用雙腳體驗的方式，近距離的親近彰化這片土地的歷史及人情味。

活動代言人吉董在影片中，與同樣騎腳踏車的小朋友，如同遇到小時候的自己，以最純真的心體驗彰化的美好，影片中跑遍彰化縣知名景點，包括八卦山的大佛、百年扇型車庫等，從搭火車，騎車再到跑步，暢遊整個彰化的深度之旅，讓人看到不一樣的彰化，尤其影片中的吉董傳達，在創作音樂時，需要更多靈感素材時，來彰化就對了，「彰化玩三鐵」，玩出的不只是旅遊的回憶，更是生命的美好。

圖說：董事長樂團MV影片

教育處則表示，「彰化玩三鐵」活動即將熱鬧登場，接下來11月10日至13日「花鄉田尾迎賓祭」，有農村廚房、植物芳療、迎賓晚宴等系列活動，迎賓晚宴特別安排田尾各村媽媽煮食，以重現農村人情風光、11月12日、13日配合田中馬拉松的「心田中音樂節套裝跑旅」及「一日田中人-熱情加油旅遊團」，不僅可以享受心田中音樂節的歡樂氣氛，更可以準備隔日田中馬加油團的道具，並參與田中馬熱情加油團活動。

另外，11月至12月的「走讀田中」，就是透過騎腳踏車造訪田中高鐵站、老樹公園、八堡圳綠色廊道等景點，感受純樸小鎮風光，以及「二水黑泥田跑旅」，透過健跑從臺灣最早開鑿的八堡圳引水源頭出發，進行水圳文化體驗的小旅行。期望透過鐵路、鐵馬跟鐵腿，將運動觀光人潮帶入彰化，促進本縣運動經濟發展，預計吸引1萬2,000人次參與，創造2,500萬元觀光產值。

彰化縣府為積極打造彰化成為運動大縣，每年投入近8,000萬元經費推展運動賽事，又為提倡全民運動，規劃辦理「馬拉松嘉年華」，不僅讓彰化縣成為全民齊心運動的健康城市，更藉此行銷運動觀光。

在硬體方面，積極爭取體育署前瞻基礎建設計畫，規劃興建「和美全民運動館」及「鹿港全民運動館」。未來除積極培育優秀運動選手，持續推動不同的體育賽事外，更融入低碳旅遊理念，讓運動休閒與觀光經濟結合，使彰化發展為健康、樂活的運動城市。

圖說：董事長樂團MV影片