馬斯克收購推特似乎成了特斯拉股價的詛咒，而釋放了他口中的這隻鳥，一飛沖天卻是備受他寵愛的狗狗幣（dogecoin）。

特斯拉周一股價重挫5%，收在197.08美元，跌破200美元大關，並創下17個月來新低。自特斯拉執行長、全球首富馬斯克於10月27日完成以440億美元收購社群媒體推特的交易以來，該美國電動車大廠股價已經下跌超過12%，表現遠不及標普500指數在同一期間的幾近持平和那斯達克指數的下跌1.9%。

在馬斯克宣布要收購推特之後，特斯拉投資人擔心他為了籌措資金會大量賣股套現，而在交易完成後，投資人則擔心在經濟逆風升高之際，已經身兼多職的馬斯克可能分身乏術，影響特斯拉的營運。

但自從交易完成後，狗狗幣已經翻漲一倍，其在10月27日的價格約為0.07美元，之後馬斯克在推特上發文「這隻鳥自由了」（the bird is freed）宣告入主推特，不過短短5天後，狗狗幣價格已經站上0.16美元。

這個價格看起來不高，但根據數據平台CoinGecko，已經讓這個具高度波動性的加密貨幣市值達到210億美元，對於一個當初如同玩笑般的數位貨幣而言還不錯。狗狗幣的誕生是為了諷刺加密貨幣市場的瘋狂炒作，並以一張柴犬迷因梗圖為名。

新加坡加密投資管理公司Stack Funds營運長Matthew Dibb表示，隨著馬斯克的推文買賣狗狗幣，已經成為一種很賺錢的炒作方式。

加密貨幣市場新聞網站Coindesk表示，根據其CoinDesk Market Index，在150種數位資產中，狗狗幣價格翻漲一倍，成為10月表現最佳的貨幣。

而根據CoinMarketCap數據，截至10月底，全球加密貨幣市值約為1兆美元，狗狗幣只占1%，連比特幣市值占比（39%）的零頭都不到。目前狗狗幣的市值占比升至1.58%。

不過，周二稍早前加密貨幣市場突然湧現一波賣壓，比特幣價格在3小時內下挫約1000美元，在24小時內大跌6.1%，跌破2萬美元大關，以太幣在24小時內重挫近9%，狗狗幣在24小時內崩跌16%，最新報0.0984美元。報導指出，加密貨幣交易所FTX傳出資金危機，可能是引爆賣壓的原因。