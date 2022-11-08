丹麥珠寶製造商Pandora周二公布第三季銷售略高於預期。該公司稱，儘管生活成本飆升，但是迄今尚未看到購物者有不同的表現。

Pandora說，在去年第四季初，該公司已經將部分商品的全球平均售價拉高了4%。

Pandora在丹麥上市的股價周一上漲1.46%。

執行長Alexander Lacik在聲明中說，「儘管總體經濟和地緣政治存在不確定性，但是至今，消費者的購物模式基本上沒有改變」。

Pandora預計今年全年銷售成長在4%至6%之間，該公司並重申營益率有望達到25.0%至25.5%之間。

該家全球最大珠寶製造商表示，隨著新冠疫情期間的刺激措施，對銷量的刺激作用正在減弱，該公司第三季在最大市場美國的銷售成長下降了3%。

Pandora公佈第三季銷售為52.6丹麥克朗(約7.13億美元)，略高於該公司繪製的分析師預期51,6億丹麥克朗。