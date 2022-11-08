「血月」月全食今（8）日傍晚登場，古人視紅色月亮為大凶之兆，紅色月亮至陰至寒，血月降臨時，陰氣重邪氣旺、正氣衰陽氣減、是極凶的天象，並會伴隨天災人禍及世局動盪，香港風水師七仙羽在臉書示警今天是超級血月，提醒晚上不要出屋，以免影響到自身安全。

今晚血月將高掛夜空，香港風水師七仙羽示警5件事，包括不要看天，這段時間最好留在室內，外出不易久留及不能望天空，在室內可以關窗落簾，另外提醒近期生日的人運勢恐受衝擊，也要留意股市大跌、災變發生。

1.不要看天

血月最接近香港的時間，是11月8號下午5：30時至8：30這段期間(前後再加1小時磁場散退，最好10時才穩陣)，這段時間最好留在室內，如果在室外，不易久留及不能望天空。

2.關窗落簾

老師說在印度修行時，每逢月食日，整條街都有人，大家都不敢出屋，家家全屋窗簾及窗戶都緊閉，避免接觸到月光。

3.生日月大凶

如果生日在月食前後左右的日子，會特別影響身體丶財運丶感情，要盡早做修法或升運，要認真對待。

4.影響股市

根據資料分析，每次月食後，股市都跌。

5.損福折壽

從玄學角度分析，日食會影響重要的政經人物出現變動丶月食會令普通老百姓有災變，古人認為見到月食會損福報及折壽，古代的皇帝如果在日食月食日，突然烏雲密布遮住了月亮，證明皇帝德行高，可見影響福報論，自古流傅。