新竹縣長候選人楊文科競選總部周末FUN輕鬆，第6彈活動即將登場，12日下午3點半有DIY-好好玩魔術，13日下午3點則邀請創作歌手鄧韶宣、Mego陸婷及Mr One木箱鼓接連獻唱，與民眾共享午後音樂會。

楊文科競選總部表示，12日周六的活動規畫DIY-好好玩魔術，邀請到魔術師現場表演融入教學，宛如哈利波特學院，帶領孩子們認識魔術道具。即日起線上報名https://reurl.cc/nZo8Ge，對象為國小一年級至國中九年級的學員，報名完成後將採取e-mail寄發錄取通知，未接獲通知者，視同未報名成功。

13日周日活動邀請創歌手鄧韶宣，他曾入圍花蓮太平洋跨年舞台爭霸賽6強、入圍新竹東風音樂祭樂團大賽等，當天將帶來8首組曲。

另一位創作女歌手陸婷Mego，曾獲得崇右第四屆星藝獎「相約彼岸」音樂劇「最佳女歌手」、「最佳原創音樂」等獎項，多次發行創作單曲，屬於實力派唱將。2人要用歌聲征服聽眾的心，邀請親子共度過歡樂的周末假期。