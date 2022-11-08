王少偉（後排左起）、Darren、張書偉、黃姵嘉為OO失蹤事件吵翻天。（威視提供）

超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》是2020年度台灣戲劇節目收視冠軍，不僅結局刷新公視22年來開台紀錄，創下全台5.55高收視率，鍾欣凌、Darren更分別抱回金鐘獎最佳女主角和男配角獎，原班人馬笑鬧大銀幕，明年賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由陳慧玲、吳明憲共同監製、導演鄧安寧執導、鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）等回歸，今（8日）正式宣布電影定檔明年1月13日上映，並發布前導海報與前導預告。

電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將《我的婆婆怎麼那麼可愛》笑中帶淚、感動百萬人的故事再升級，延續電視劇中瘋狂無厘頭的喜劇元素，除了深獲喜愛的婆媳問題、兒女鬥爭笑料橋段，還加入全新驚喜情節，前導預告中，蘇家婆婆彩香因搞丟神秘「OO」被警察圍捕，遭媳婦吐槽「她只是個又老又醜的歐巴桑」，4位子女反應也讓人噴飯，兒子秉仁不負責落跑、女兒秉愛揮刀逼問、秉忠不孝提議報警，最後竟連小鷗、大美都一起上銬送警局，讓人好奇蘇家婆婆究竟捅出什麼婁子。

【我的婆婆怎麼把OO搞丟了】前導預告 1/13 華麗回歸

該片拍攝期間一度因疫情停拍，今年6月中發布殺青消息，如今終於宣布上映日，讓網友興奮不已。對於《婆婆》從小螢幕走向大銀幕，鍾欣凌表示十分開心回到劇組，彼此就像一家人重新團圓，「希望在疫情有點嚴重的這幾年，讓大家笑一笑歡喜過好年」，導演鄧安寧則對演員的表演很有信心，「這些人太精彩了，每個人都有自己的樣子，又整合在一個風格裡，一種跳過標準線的喜劇，我覺得他們都掌握得很好。」

監製陳慧玲拍攝期天天到場坐鎮，鏡頭外總是笑得最大聲的那位，她掛保證就算沒看過電視劇的觀眾也能輕鬆入手：「看過電視版的觀眾，一進來會覺得很親切又很討厭；沒有看過的觀眾也可以很容易進入，我們用很短的篇幅建立了他們一家人的關係，我想家庭的共同的情感是很容易進入的，沒有問題！」《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將於2023年1月13日上映。