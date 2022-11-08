屏縣府舉辦客庄文化觀光解說員認證，今年共有51人成功取得證書，通過率約5成。（林和生攝）

屏東縣政府2020年首創客庄文化觀光解說員認證制度以來，已建置佳冬、竹田、新埤、高樹等鄉區解說員據點，為完備客庄文化觀光網絡，今年擴及長治、萬巒、內埔及麟洛等鄉區，已完整建置屏東縣8個客家文化重點發展鄉鎮客庄文化觀光解說員認證系統，8日舉辦授旗儀式展現成果。

屏縣府客務處長陳麗萍表示，客庄文化觀光解說員須歷經56小時多面向課程培訓，並通過認證考試，今年通過考試共有51人，通過率約5成，未來將各自在據點擔任解說員，縣府也會持續陪伴輔導，建立客庄的品牌符號。

陳麗萍指出，深度體驗旅遊型態的興起，屏東六堆客庄擁有天然美景、在地人文及特色產業，為將文化多元與物產豐饒的屏東推向國際，因此特地建立客庄文化解說員認證制度，以形塑走讀土地帶路人之專業及品牌形象。

為整合據點周邊資源共創、共好，包括旅行社、旅宿、餐廳、伴手禮業者等，合作成立屏東客庄文化觀光策略聯盟，且透過縣府輔導，各據點也結合旅行社上架販售遊程，邀請有興趣探索客庄人文的遊客，趁著疫情稍緩，來趟客庄小旅行吧！