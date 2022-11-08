基隆市文化局選出的「基隆好物」，有12件代表基隆的城市品牌商品，每一件商品從原料、設計、包裝都極具基隆特色元素。（張志康攝）

基隆市文化局為扶植基隆優良文創業者，推動基隆文創輔導計畫至今已邁入第8年，今年推出「基隆好物城市品牌認證計甴」8日上午舉辦記者會介紹今年五組文創輔導計畫成果。副市長林永發說文創輔導成果基隆好物，是化無形城市特色為有型城市紀念品的最佳典範。

林永發表示，基隆有山、海、港的特色與獨特魅力，林右昌市長上任8年來，透過文化局與文化基金會共同努力目標，把基隆的文化、美食、美景及「山、海、潮」特色，當作集合構思元素，經由設計巧手創新導入，變成可以帶著走的故事、產品，在生活日常中實踐共享。

記者會中有5組基隆在地業者與設計師發想產品，包括基隆市農會蜂蜜、老長生漢方傳統中藥房、博勝行飛魚卵香腸、申時七茶茶葉、基隆市文化基金會禮品設計，還有「基隆好物城市品牌認證」標章商品，包括文化局長陳靜萍、觀銷處長曾姿雯、產發處長黃健峰都到場推廣。

其中，聯手基隆市文化基金會推出基隆味十足、更充滿時尚感的絲巾禮盒，擷取基隆八景之一「社寮曉日」為靈感發想，搭配基隆嶼海域，全台獨有世界奇景「基隆海檻」特殊海象，傳達最能代表這次主題，屬於基隆獨特的「山、海、潮」魅力。

文化局長陳靜萍指出，輔導計畫執行至今，歷經8年努力的「基隆好物」累計推出近50組商品，許多文創業者經過輔導後，品牌逐步鮮明、商品也日漸發展成熟。今年首次推出『基隆好物城市品牌認證計畫』，成立全新城市品牌「基隆好物 KEELUNG SELECTED」，期望透過城市共同品牌之推廣，實質提升基隆地方特色產品文化價值與競爭力，擴大「基隆好物」知名度與優質品牌形象。更希望透過徵選計畫，找到更多具有一定成熟度的特色商品參與。

陳靜萍補充，今年首度辦理基隆好物品牌標章徵選，經過激烈的初審及複審過程，最終選出12件代表基隆的城市品牌商品。每一件商品從原料、設計、包裝都極具基隆特色元素。本次獲選商品更代表「基隆好物 KEELUNG SELECTED」受邀參加第二屆「2022松菸風格職人市集」，與全台多個縣市共同展出具有地方特色的主題品牌，將基隆正港風味帶到外縣市！