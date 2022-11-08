台中市西區市民廣場今年10月起陸續舉辦踩舞嘉年華、爵士音樂節等活動，非常熱鬧，但市議員江肇國8日表示，接獲附近居民陳情，活動結束後廠商撤收時間往往延長到深夜，且發出巨響，讓人無法休息，要求市府出借場地應充分監督，以免擾民。市府表示，均要求借用單位測量音量管制噪音，並成立24小時聯繫平台即時控管，活動前並將相關規定通知場地借用申請單位。

江肇國指出，西區市民廣場是台中市民周末休假的好去處，從10月1日開始舉辦台中國際踩舞嘉年華，晚會活動到晚上9點；10月15日起開始為期兩個周末的台中爵士音樂節；11月5日、6日則是台中國際美食節，活動時間到晚上9點。近來接獲居民陳情哽咽，「每天晚上都很吵，上一天班回到家還無法休息，讓人很崩潰」，活動即便結束，設備撤收與人潮還沒散去的情況下，已嚴重影響附近居民的睡眠品質。

江肇國表示，台中市府委外辦理這些活動，或出借場地讓民間團體使用，都應該善盡審查與監督的職責，否則居民求助無門只能報警，警察到場除了勸導也別無辦法，噪音仍然持續，居民還是不堪其擾。對於周遭居民的不滿，市府應該重視並且深刻檢討，不要只會辦活動或借場地，缺乏相關配套的積極作為。

建設局回應，針對借用申請皆提前審核，嚴格控管申請單位使用擴音器；市民廣場周遭屬於第二類噪音管制區，管制標準值為日間音量限制72分貝、晚間音量限制57分貝，都有要求申請單位監測並遵守規範，已請現場保全加強巡檢未依規使用擴音器情事，並請環保局將此區域列為加強稽查範圍，如有違反相關規定的事證，將予取締以維居家安寧。