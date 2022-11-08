前副總統陳建仁今（8）日南下高雄，為「雄湧連線」13位高市議員候選人助選。（柯宗緯攝）

前副總統陳建仁今（8）日南下高雄，為「雄湧連線」13位高市議員候選人助選。（柯宗緯攝）

前副總統陳建仁今（8）日南下高雄，為「雄湧連線」13位高市議員候選人助選。（柯宗緯攝）

前副總統陳建仁今（8）日南下高雄，為「雄湧連線」13位高市議員候選人助選，他直誇，高雄市長陳其邁是「台灣光榮」，呼籲大家要力挺民進黨議會過半。立委趙天麟強調，大選時各派系不分彼此，共同目標是36席全壘打。

「雄湧連線」高雄市議員候選人共13人，今除李喬如、鄭光峰有要事未出席外，其餘包括黃文益、林智鴻、李雅慧、黃雍琇、張漢忠、鄭孟洳、黃秋媖、江瑞鴻、李雨庭、林志誠、巫振興等到場，而陳建仁在記者會後，也陪同各選區候選人車掃，全程約3個小時。

陳建仁致詞時提及，他在旗山出生，很高興回到故鄉，而看見高雄最近在陳其邁打拚下，有很多發展如台積電設廠等，很為陳其邁感到光榮。他是陳其邁在念台大公衛所時的老師，每次遇到自己也都叫老師，「我跟他說，有秀才的學生，沒有秀才的老師」。

「陳其邁做的讓我很光榮，他也是高雄、台灣的光榮！」陳建仁呼籲，大家要支持陳其邁連任，讓高雄愈來愈好，包括社福、教育等，樣樣愈來愈好，讓高雄被世界看見，也期待民進黨議會過半，讓陳其邁事情愈做愈好。

陳建仁也誇讚，趙天麟是好立委，「邀我，我不來不行」，另大家都很珍惜自由民主，所以18歲公民權同意票要投下去，市長投陳其邁，議員每位全壘打，18歲公民權同意票投下去。

趙天麟指出，民進黨提名了36席，這次湧言會有13名選將，而各個不同派系大家都很努力，不管初選時怎麼競爭，「大選的時候，我們都不分彼此一起加油」，而各區立委擔任指揮官也要讓當地當選過半，民進黨的目標就是36席提名的候選人，一定都要全壘打。

趙天麟表示，副總統賴清德及前副總統陳建仁都是形象非常好，在台灣有高人氣的國家副元首，透過錄音、車掃，宛如讓候選人注入強心劑，特別是這次高雄市選情不像北部熱，而高雄有些位處落選頭、吊車尾的候選人，相信有重量級貴賓輔選，會有很大幫助。