上大學後在外地租屋的機會增加，一名女大生近日上來北部讀大學，家人不放心，想每個月到租屋處照顧她一周，但女大生的房東卻果斷拒絕這項提議，讓她很不解，認為房東沒理由禁止訪客來過夜，然而網友們聽了都覺得她家人每月來睡一周太扯，「媽寶還是回家吧」。

這名女大生日前在Dcard指出遇到租屋糾紛，當初租屋時房東告知房租包含公共水電費，套房以台水台電費用計價，但入住後家人不放心她一上來北部，希望每個月都來過夜一周，房東卻不允許，疑惑房東禁止訪客過夜這樣是可以的嗎？

對於家人能否每月來套房過夜一周引起網友們討論，有人認為房東會拒絕是顧慮安全、費用問題，「你家人不每月來過夜一周不放心，但你家人來過夜，換旁邊其他房客們的家人不放心了」、「當然怕你家人賴著不走」、「大部分的房東其實都會接受，音量不要干擾其他住戶即可，少部分房東不同意，因為覺得這樣會讓他要多付公共區域的水電」。

但大部分網友都直搖頭，「你還是回去住吧⋯」、「一周耶，未斷奶幹嘛考外縣市學校」、「就是這樣才學不會獨立」、「這算巨嬰嗎？」、「每個月都來住一周是怎樣，還是妳就租整個家庭式的房子，妳全家搬來都沒人有意見」。