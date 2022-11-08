政大歐語系法文組大四生洪湘亭，向學校爭取到這學期跨成大修化學系3門共7學分的課程，朝文物修復師的職涯目標努力。對於洪湘亭跨校選修超過規定的6學分，政大校長李蔡彥不但同意，還在核批公文寫下「加油」給予鼓勵。

洪湘亭未來的職涯目標明確，因此她選課時的關鍵字就是「藝術」兩個字為主，從東方到西方，校內選課她涉足歷史系、民族系、哲學系等系開設的相關課程，多方加深自己對於藝術的認識。除了跨系學習，跨校也在她的布局裡，跨師大和成大，堪稱自主學習的典範。

這一切自我覺察來自她的高中階段，在一次以墨西哥女畫家芙烈達卡蘿為題的專題研究中，激起她對於藝術的好奇。後來她觀看知名紀錄片《我在故宮修文物》，片中文物修復師的理念深深撼動她，自此成為專業文物修復師成了洪湘亭的人生目標。

不只是選課學習，她更積極累積實務經驗。去年，她到TSJ蔡舜任藝術修復工事實習，還參與台南馬公廟的門神修復工作。脫離書本上的理論知識，實際跟著修復師工作一整天，體會修復師長時間專注在作品上的辛苦，也讓她認知到基本功的重要性。

今年暑假，洪湘亭進入故宮博物院的展示服務處實習，協助青少年導覽志工培訓。故宮南院的豐富藝術資源與深厚的人文底蘊，建立她對博物館策展、藝術跨界合作的基礎認識，透過與資深的前輩相互交流，也從他們的人生故事汲取經驗，讓自己確立的人生目標有更清晰的輪廓。

在洪湘亭的大學生活中，她對於自己豐富的修課經驗理出一套自我見解。她覺得學習有分很多種類，有些課是累積專業實力的必經過程；主修的法文，是研究藝術文獻的重要工具；繪畫能力則是藝術修復師的必備技能。

「也有一類課程只是純粹因為喜歡、好奇而去學習。」洪湘亭認為，這種學習是一種浪漫的探索過程，就像是在蒐集一把把的鑰匙，透過這些經歷，逐漸匯流與交疊，在某個時刻會發現那把打開心中嚮往那扇門的鑰匙，剛好就握在手上。