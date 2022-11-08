日本財務省8日指出，外匯存底繼9月大幅下滑，減少的金額創下新高紀錄後，10月的水位繼續下降。外界認為，由此可看出日本政府為了護盤，在買日圓以及賣美元上花了多少資源。

另有資料顯示，日本政府在9月其它日子裡，並沒有偷偷地私底下進場干涉日圓。唯一就只有在9月22日出手，同時這也是自1998年以來，日本政府再次阻貶日圓，大概砸了2.8兆日圓。

日本官方不願證實是否這陣子還有去干預匯市，但摩根大通銀行認為，若美元再次升值，日圓又再貶破152價位，日本政府介入的話不會感到意外。雖然與美國是盟友關係，但日本應該不太可能一直這樣大規模賣美債然後買日圓。

日本官員表示，與美方都有保持密切聯繫，代表粉碎美國反手賣出以阻升美元的市場傳言。美國為了力抗通膨頻頻升息下，也讓美元愈來愈強勢。截至10月底，日本外匯存底連續第3個月下滑並降至1.19兆美元，還是僅次於中國大陸全球第2大。期間大減435億美元，也寫下月減第2大量紀錄。

日本政府指出，進場干涉匯價與外國公債殖利率上升，會吃掉其它幫助外匯存底增多的因子，像是擁有它國較高價值的資產以及享有外國債券的收益等。若按資產種類來看，這裡的外國債券，大部分是指美國公債，是在過去日圓強勢時，進場干預買入美元而來的，美債占日本外匯存底高達8成左右。

在日本外匯存底中，9月所持有的美債減少最多，10月則是第2多，美債只剩下9410億美元。日本政府不願多加說明，但市場認為，前兩個月美債大幅減少，是因為進場阻貶日圓所致。

至於存款方面，主要存在海外中央銀行以及國際清算銀行內，約占外匯存底1成左右。這些很容易變現的存款，10月已連續第2個月成長，並增至1,370億美元。

外傳日本10月的干預費用，大概高達史無前例的6.35兆日圓。當時，日圓兌一美元匯價，曾大貶至32年新低點152位置附近。日本央行奉行超低利率不變，與聯準會大力升息形成明顯對比，故日圓日後想要翻身變強，恐怕有相當難度可言。