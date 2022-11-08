溫變不銹鋼搖搖杯，750元。（Myprotein提供）

雙11購物節進入倒數，歐洲營養補劑品牌 Myprotein 也將於9日晚間9點至11日晚間24點推優惠，全站商品優惠低至4折起，不僅健身愛好者熟悉的乳清蛋白粉或運動機能服飾，各式維生素系列商品也可趁此刻購入。

Myprotein特別推出雙11亞洲限定新品「哈密瓜牛奶口味Impact 乳清蛋白粉」、「麝香葡萄口味透明分離乳清蛋白粉、Impact EAA 必需胺基酸與BCAA支鏈胺基酸粉2：1：1」，標榜口感輕盈清爽，亦有多種限定配色健身配件可選，包含「溫變不銹鋼搖搖杯」、「握力器」等。

此外，今年特地攜手品牌大使健人蓋伊、營養師Ricky推出電子書《燃脂攻略》，只要於雙11快閃優惠檔期中下單即可免費獲得，透過達人動作解析，以及如何藉由高強度間接運動提升肌力與體能、心肺耐力、敏捷度與爆發力等，更有效率達到自己理想的體態表現。