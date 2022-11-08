香港過去風光的電影背景下，成功培養出不少美女明星，而且由於當時的整形風潮還不盛行，能出道的各個天生貌美，即使有的女明星淡出多年，仍不時被影迷拿來提及懷念。近日有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》放上香港四大美女的舊照，才上傳不到1天狂吸上萬按讚數，甚至有粉絲激動喊：「都是女神！！」

原PO在臉書社團以「我爸說這四位都他的最愛」為題發文，並附上集結翁慧德、張敏、邱淑貞、周慧敏四大女神的照片，可見她們身穿小背心搭配熱褲，天生烏黑亮麗燙成波浪狀的捲髮，復古造型讓人重溫美好時光，而由於早期並無修圖軟體提供使用，卻還能在照片中有如此美貌，因而在網路掀起不小的暴動。

貼文曝光後，網友們紛紛認同表示意見：「每一個都是女神中的女神」、「原廠全配跟現在的副廠改裝還是有差」、「沒有修圖跟美顏濾鏡的美好年代」、「天然美女時代的眼淚」、「不用整就美，強過塑膠的千萬倍...」，不少網友也點名其他經典香港女星，「以前的林青霞 王祖賢 ⋯原廠但無懈可擊」、「葉玉卿跟周海媚勒」、「如果可以選朱茵…我4個都可以拋棄…」。