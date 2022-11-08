信錦（1582）董事會通過第三季財報，在業外匯兌收益助攻之下，信錦單季獲利登七季高點，單季獲利1.61億元，年增116％，每股稅後純益1.3元；累計信錦今年前三季獲利3.43億元，已逾2021年全年獲利，前三季每股稅後純益2.77元。

信錦2021年蘇州廠遭祝融，因產能占比高達40％，信錦提列損失、產能轉移至大陸其他廠區，2021年EPS降至2.03元，但公司仍堅守股利政策，今年仍配息5.3元，股價還順利填息，表現相對有撐，面臨2022年總經黑天鵝，且高通膨、產業鏈高庫存的衝擊可能延續至2023年，信錦營運雖已脫離谷底區，但公司定調先穩固營運基本盤，保留現金為主。

根據信錦的現金流量表，截至今年第三季底為止，信錦的帳上現金高達29.88億元，與去年同期相較大幅成長22.84％，若加上可變現的資金，至少30億元起跳，現金部位為至少七季以來新高紀錄，以信錦目前月營收規模約7億元來看，足以過冬。

信錦在財報新聞稿中強調，受全球消費需求減緩之影響，產業正面臨庫存調整的極大挑戰，公司將加強成本控管，同時加速東南亞廠區的營運以分散生產據點，強化供應鏈的安全與韌性，並減少地緣政治可能帶來的風險，在此產業低迷時期，將持續整合集團資源，提升產品開發效率，增加產品應用範疇，儲存營運量能並強化財務結構，以創造永續穩健成長。