電鍋是許多家庭不可或缺的電器，許多人習慣以電鍋保溫已經煮好的食物，以為一直插著電源，保持熱度，食物就不會壞掉，專家指出，許多細菌耐高溫，只要在60℃以內即可快速生長，而電鍋保溫難以維持在60℃，如果久存後食用，恐容易食物中毒。

食藥署表示，傳統電鍋運作原理是利用外鍋底板電熱管加熱，當外鍋水量蒸發完，外鍋底板溫度飆升超過100℃，此時會觸動底板偵測溫度裝置，而停止電熱管加熱，電路切換至保溫電路，開始執行65℃保溫功能。

但各品牌或型號的電鍋保溫溫度不盡相同，且傳統電鍋鍋蓋並非完全密封，難以確定在保溫過程中，均能全程維持在超過60℃溫度的狀態。

林口長庚臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海表示，許多人吃不完熱食湯品，就將食物放在電鍋保溫，等隔天再吃，這種保存食物方法並不正確。

顏宗海指出，市售電鍋、電子鍋廠牌眾多，保溫時溫度均不一樣，大約在50、60℃，或是再高一點，但細菌處於7℃至60℃間就會繁殖，一旦電鍋保溫低於60℃，細菌就可能大量繁殖。

食藥署強調，食物保存溫度應高於60℃，冷藏溫度需低於7℃，才能降低細菌生長速度，溫度介於7℃至60℃之間稱為「危險溫度帶」。如熟食未能馬上食用，最好保溫在60℃以上，或儘速冷藏（7℃以下），或冷凍（-18℃以下）保存。

顏宗海建議，食物保存應採低溫，例如放至冰箱冷藏，較為安全，不建議放在電鍋保溫一整晚，保溫時間過長，食品容易腐敗變質。此外，從冰箱取出後，一定要徹底加熱，食物中心溫度超過70℃，才能確保食用安全。

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