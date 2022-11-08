高雄市番茄農近期種植的小番茄出現「瘋欉」現象，導致嚴重農損。(立委林岱樺服務處提供／林雅惠傳真)

高雄市番茄農近期種植的小番茄出現「瘋欉」現象，導致嚴重農損，農糧署首度會同專家勘災認定非屬天然災害，不予補助後，立委林岱樺偕同市議員朱信強為農民請命，成功爭取農委會補助農民「友善環境植物保護資材」項目，並朝向天然災害現金救助辦理。

立委林岱樺及市議員朱信強今天上午邀集農業委員會防檢局植物防疫組副組長顏辰鳯、高雄市政府農業局副局長鄭清福、農業局植生科科長張韻萍、美濃農會總幹事鍾清輝、杉林農會總幹事吳惠珍、甲仙農會總幹事曾海星及各蕃茄產銷班班長與農里民們，一同前往美濃農田區與杉林農田區現場會勘。

林岱樺表示，雖然經過她僅僅3天爭取，農委會防檢局上周四下午就拍板定案持續補助農民「友善環境植物保護資材」項目，但若真的要幫助到農民，農委會應該應朝向比照高雄市今年芒果受損面積達20％就符合天然災害的補助去積極研議，確實照顧農民權益，讓農民們可以降低經濟損失。

林岱樺強調，氣候異常導致番茄「瘋欉、裂果」，根據現場的農里民和專家表示，氣候異常變遷和熱化很明顯是天然災害，加上天然災害現金補助是「友善環境植物保護資材」項目補助的10倍，更能夠幫助到辛苦的農民，所以特別要求出席的農業委員會防檢局植物防疫組副組長顏辰鳯回去後務必將今天會勘結論與農民訴求，向農委會主委陳吉仲報告，並要求農委會11／10 (四)前派員來高雄六區（六龜、杉林、甲仙、旗山、美濃、內門）現勘，朝向農作物天然災害救助來認定，才是真正關心農民、照顧農民。

林岱樺說，氣候變遷造成的農業災損是長期延續性的，不是人為管理就可以改善，出席的官員不應該不負責任、推卸責任地說是農民田間管理不當，農委會應該要更清楚地告訴農民，要如何做，物種天然災損如何認定？

林岱樺表示，今天的現勘現場，無論是美濃區或是杉林區的農場都非常乾淨沒有雜草，而且農業局科長張韻萍表達今年9月跟農會、植物醫生、農改場專家，有啟動調查講習，顯示該做的措施都做了，但災損卻更為嚴重。此外，會長、有機農代表、百大青農、生產履歷農民代表、青農會會長也在現勘當中紛紛表示，田間管理無不當，希望農委會官員能夠聽進去他們真正的心聲，氣侯異常、熱化是天然災害，「不要躲在民意背後」。