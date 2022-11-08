NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將加盟桃園永豐雲豹，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在臉書發文，指在霍華德在魔術隊打球時就注意到了，歡迎一起看桃園永豐雲豹隊賽事，一起支持台灣籃球。「霍華德，我們桃園見！」

鄭運鵬說，當年霍華德帶領魔術隊一路走到NBA總冠軍賽的舞台，雖然最後敗給當年Kobe Bryant帶領的湖人隊，霍華德仍然在攻守兩端表現相當出色。而霍華德，18年NBA生涯中，8次獲選明星賽陣容、5屆NBA籃板王、3屆NBA最佳防守球員，在職業生涯上，留下場平均15.7分、11.8籃板和1.8阻攻的驚人紀錄，在加盟洛杉磯湖人隊期間，更拿下NBA總冠軍戒指的殊榮。

鄭運鵬提到，在體育政見中提到「運動就是觀光」，體育賽事再升級，未來桃園職業球賽將會與桃園在地景點結合，打造多樣性套裝行程。此外他未來要做桃園市選手、教練、防護員最有力的靠山，將提高訓練器材、裝備補助費用，以及補助體育班每年3萬元集訓費用，並配置足額防護員照顧我們每一位選手。

鄭運鵬最後說，「歡迎各位好鵬友，一起支持進場支持我們桃園永豐雲豹隊，一起支持台灣籃球。霍華德，我們桃園見！」