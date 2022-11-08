聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，第三季消費性電子市場急凍，單季獲利季減少49.2％、年減少64.9％，單季每股賺7.07元。展望第四季，聯詠預估營收季增減個位數幅度，但毛利率恐再進一度下滑，恐展開4成大關保衛戰。

聯詠第三季合併營收為195.63億元，季減少37.8％、年減少48.9％；單季獲利為43.05億元，季減少49.2％、年減少64.9％，每股純益為7.07元。第三季毛利率為42.65%、季減少4.97個百分點、年減少9.29個百分點；營業利益率21.75%，季減少9.99個百分點、年減少17.68個百分點。第三季聯詠來自匯兌的業外收益為7.5億元。

聯詠累計前三季合併營收為875.36億元，年減少11.4％；前三季獲利為239.26億元，年減少14.3％；每股純益為39.32元。平均毛利率為47.8%、年減少1.36個百分點；營業利益率31.4%、年減少3.29個百分點。

聯詠第三季存貨金額下滑9%、至171億元，轉化成天數應該為111天，主要因為嚴管晶圓投片，聯詠也預估第四季庫存金額會進一步下降。

副董事長王守仁表示，第三季營收衰退主要是受到消費性產品需求急凍，毛利率主要還是因為成本上升、售價下滑衝擊，以產品線來看，大尺寸衰退最為明顯，其次為中小尺寸以及SoC(系統單晶片)。

王守仁表示，第四季大環境持續受到通膨、升息，以及總體經濟仍存在不確定性，惟修正已久的面板報價有回穩跡象，部分機種因年底銷售旺季有急單捕貨，但實際拉貨仍有待觀察。

展望第四季，以美金對台幣匯率1比32計算，聯詠預估第四季營收188億元~200億元，幅度為季減少3.9%到季增加2.23%，毛利率落在38.5%~40.5%，營業利益率落在18.5%~21.5%。

各產品線來看，第四季預計中小尺寸營收會增加，主要是手機用AMLOED比率增加，但TDDI會下滑；大尺寸則因年底旺季有些急單，營收應該可以略增；SoC則因季節性調整，預估會衰退。