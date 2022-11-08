呂男所持鋁棒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日下午驚傳路邊鬥毆，49歲林姓男子騎車行經三民區，巧遇37歲呂姓男子，因呂男先前欠林男3萬元，故林男趁機商討債務，不料卻遭到呂男拒絕，兩人隨即爆發扭打衝突。呂男從機車拿出鋁棒朝林男猛K，林男也出拳反擊，雙方扭打過程中，令一旁等紅燈民眾嚇傻報警，警方獲報到場處理，將雙方送醫，雖事後互相不提告，但仍遭警方依社會秩序維護法裁罰。

今日下午1時30分許，林男行經三民區覺民、澄清路口停等紅燈時，恰好遇到一旁也在等紅燈的呂男，此時林男向呂男要回3萬元的債務，呂男卻遲遲不肯，林男不滿呂男欠錢不還，便大聲斥責，隨即爆發口角衝突。

雙方互相叫囂時，呂男趁隙從機車置物箱裡拿出鋁棒，朝林男毆打，林男見狀也出拳反擊，從路邊打到人行道上，當時旁邊還有許多正在等紅燈的民眾，有民眾錄影扭打過程，將畫面傳至網上。

三民二分局陽明派出所下午2時獲報，員警立即到現場處理，發現雙方已經「停戰｣，但還是持續互相叫囂謾罵，員警見雙方手腳都有擦挫傷，於是幫忙叫救護車送醫，均無大礙。

林男、呂男雙方不提傷害告訴，雖未波及其他民眾，警方仍依社會秩序維護法第87條裁罰，兩人將面臨新台幣1萬8000元以下罰鍰。