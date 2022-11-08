台灣大賽第3戰移師洲際進行，取得系列賽2勝0敗優勢的中信兄弟今天「回家」繼續搶勝，推出鄭凱文先發，這也是他睽違569天再對上樂天桃猿，今天賽前球團更新G3預售門票，1萬5800人、第4戰則是1萬7500人。

翻開過去中職總冠軍戰歷史，取得2勝0敗領先最後有88.2%的機率可以奪冠，若取得3勝0敗則是百分百的奪冠機率，兄弟今天推出鄭凱文先發，但他今年例行賽都未對過桃猿，上次碰頭已是去年4月18日，當時他投2.1局失5分吞敗。

陷入0勝2敗落後的桃猿則由本季自責分率王黃子鵬應戰，必須要全力搶勝，過去8次陷入0勝3敗的球隊無一能夠翻身，桃猿要避免陷入絕境也要力拚將戰線拉回桃園。

帶著2勝優勢回到主場，今天預售票房已達1萬5800，總教練林威助說：「回主場是熟悉的地方，大賽球迷的聲音大了點，希望球員平常心，不管主客場球迷都是很熱情，這都是可以幫助到球員有好的動力。」