美國期中選舉將在周二（8 日）舉行，不僅是拜登總統的「期中考」，也是2024總統大選前哨戰。究竟哪一黨勝選，對股市較有利？華爾街鐵嘴分析師Michael Wilson認為，若共和黨掌控參眾兩院，美股短線有機會續彈，原因是民主黨推出大規模財政刺激法案，將被共和黨阻擋，此舉有利於「減緩通膨」，讓美債殖利率下滑，帶動股市上漲。

Markets Insider報導，摩根士丹利分析師（簡稱大摩）Michael Wilson在最新報告中寫道，民調顯示共和黨將贏得參眾兩院中至少一院的多數席位，有望成為美債殖利率下跌和股市上漲的催化劑，意味著熊市反彈將持續下去。

Wilson近日獲《機構投資者》（Institutional Investor）雜誌評選為最佳投資組合策略師。

「近期債市風險事件已經過去，包括11月聯準會利率會議、10月就業與通膨數據，推升美債殖利率從歷史高點進一步回落。」

Wilson團隊對美股看法樂觀，認為殖利率波動率可能會進一步下降。他預測，共和黨如果在參眾兩院取得絕對優勢，那麼標普500指數本周有機會拉升至4000點~4150點。周一（7日）標普500上漲0.96%，收在3806點。

Wilson說，共和黨最近一直在談要透過舉債上限凍結政府支出，如同2011年預算控制法案的做法。他認為，共和黨若能拿下參眾兩院多數席次，將大幅增加前述結果的可能性。

不過，他指出，由於郵寄選票的計票延遲，期中選舉結果恐來不及8日晚間出爐，代表美股短期內波動率仍持續偏高。

「一旦美國10年期公債殖利率攀升至4.35%，標普500反彈超過3950點的機率將大幅下滑」，Wilson表示，大摩屆時將建議客戶先賣掉多單、退場觀望。