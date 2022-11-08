雲林縣虎尾鎮出現「討厭民進黨，擋疫苗護高端」看板，劉建國（前中）率人抗議。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮圓環8日出現「討厭民進黨，擋疫苗護高端」大型看板，由於沒有署名，民進黨雲林縣黨部立即報警要求拆除，正在掃街拜票的民進黨雲林縣長候選人劉建國也趕到現場，強調不允許有任何不具名發黑函的事情發生，希望檢、警盡速處理。

位於虎尾鎮市中心的虎尾圓環旁1棟大樓外牆，8日出現1幅大型看板，上面寫著「討厭民進黨，擋疫苗護高端」，引起民眾議論，劉建國與民進黨雲林縣黨部主委林金忠正在掃街拜票，獲報後馬上趕往現場，高喊「抗議違法文宣、即刻下架」。

劉建國表示，任何文宣、看板、宣導品都應該要具名，才是負責任的態度，不敢署名就是抹黑、扭曲。選舉剩下10餘天，對手用這種方式扭曲、抹黑，絕對會受到選民的唾棄，他呼籲警方、檢方一定要妥善處理。

林金忠說，民主社會的選舉應該要理性、公平、公正，沒有署名的文宣就是抹黑，必須立即拆除，日後將與律師商議，釐清看板內容是否涉及妨害名譽、誹謗，再作進一步處置。

虎尾警分局指出，看板屬於私人財產，如果有人認為內容不妥，權益因此受到損害，可以依法提告。