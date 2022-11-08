國民黨立委魯明哲今天於立法院院會上爆料，嘉義國慶煙火上排出國旗的無人機團隊，在嘉義夜空中排出國旗，號稱無人機國家隊的台灣之光，竟被發現其使用的無人機以及軟體都是深圳的公司所製，「金門來一台就拼命打下來，大陸無人機在總統頭上5、600台飛不自知，真是國家之恥」，蘇揆聽聞爆料後也震怒，「寧可不要有這種表演！」當場責成行政院政委羅秉成調查清楚。

魯明哲今質詢是「先捧後殺」，先稱讚台灣無人機國家隊優秀，還在嘉義有個聚集中心，在國慶晚會上、日月潭、故宮南院等都有表演，且這家「台灣希望創新公司」技術也很厲害，可以自動編隊，自動補位的高科技，他五年前在台灣要找無人機還買不太到，五年內進步神速到如此。

交通部長王國材也呼應魯明哲，相當滿意地細數台灣無人機發展成果，已經幾十家廠商進駐該中心，除展演外，應用面很廣，還包括物流等。不過魯明哲話鋒一轉，說他好話講完，他看到這家公司標榜是台灣無人機教父李志清，是國內無人機佼佼者，他仔細一查他們的無人機被震撼到了，不是因為技術厲害，而是看到一排排簡體字。

魯明哲指出，國慶當天的圖樣，包含國旗與保土衛國的無人機飛行途徑，都是大陸深圳的高巨創新公司所代工的。經調查發現嘉義國慶焰火晚會和本月五日在日月潭所舉辦的無人機展飛活動，進行展演的無人機操控系統，從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，全都是大陸公司高巨創新（EMO）的產品。

魯明哲質疑，這批無人機從機身、電池到軟體、飛行圖樣都是中國大陸公司做的，只有充電用的電是台灣製造，難道這就是無人機國家隊交給國人的成績單嗎？他還諷刺，「我們只贏了一件事，那就是用大陸製的無人機畫出中華民國國旗而已。」

他還透露，國慶當天要操作無人機時，爆料者說廠商還把電腦螢幕壓低到30度角，不讓國安人員發現編排系統是深圳公司的系統，「金門來一台無人機喊要拼命打下來，國慶當晚5、600台在總統頭上飛而不自知」、「還保土衛國？保誰的土，都跑到總統頭上飛了，這是國家之恥！」

蘇貞昌聽聞後也震怒，他感謝魯明哲獨立查了這麼多資料，他會責成相關部會了解這究竟怎麼一回事，「寧可不要有這表演，搞什麼，中國的5、600台在天上飛，自吹自擂用不著這樣」，他請相關部會包括交通部民航局、NCC以及故宮等，責成羅秉成督導調查清楚，台灣未來要發展自己的無人機技術，「用不著搞這個！」

蘇貞昌說，政府機關及政府委外有明確規定不能使用中國製產品，民間雖沒管那麼嚴，但是國慶晚會上，在總統的面前，「我認為不妥，也不可以，應該要查清楚來龍去脈，有規範不足的部分也要做足。」