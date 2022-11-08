新北市警方破獲猶如「台版柬埔寨」的詐騙囚禁虐殺棄屍案，救出58人，3人遭虐死，監察院指出，已於8月2日申請自動調查國人遭詐騙至柬埔寨等國工作案的監察委員葉大華、紀惠容甚表關注，已於上週申請併案調查。

監察院指出，今年初疫情期間國人經由各式廣告刊登職缺資訊，即前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，致遭跨國詐騙集團拘禁、被扣留個人證件及遭受凌虐及人口販運等事件頻傳，葉大華、紀惠容已在8月2日申請自動調查國人遭詐騙至柬埔寨等國工作案，刻正進行調查中。

監察院表示，國內近日警方連續破獲假求職真詐騙集團，赫然發現諸多國人經由社群網站或手機簡訊等徵才訊息，遭詐騙集團先以高薪條件誘騙，俟民眾抵達指定地點後，旋即被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍。詐騙集團之兇殘手法與柬埔寨案如出一轍，監察委員葉大華、紀惠容甚表關注，已於上周申請併案調查。

監委表示，近期我國北、中、南等地屢傳類此求職遭詐騙事件，與上開國人遭詐騙至柬埔寨等國工作案模式高度相似，均涉及嚴重剝奪及侵害人身自由、生命、財產安全及人權保障。

監委指出，相關權責機關對本案掌握程度為何？又我國針對此類組織性犯罪集團掌握度及法律究責程度如何？為避免類此事件再生，針對涉及人口販運之組織性犯罪集團，我國相關法令及專責偵查犯罪人力是否足夠？對受害人有無相關具體協助措施？均有深入了解及調查之必要，本院也已併案調查處理中。