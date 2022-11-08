中國外交部網站消息，大陸國務委員兼外長王毅8日應約同澳洲外長黃英賢通電話。黃英賢表示，近段時間，澳中保持有效溝通接觸。王毅表示，中澳共同利益遠大於分歧。中澳關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。

黃英賢稱，經過不懈努力，兩國關係出現積極變化。澳方將繼續堅持一個中國政策，在相互尊重基礎上同中國發展更加穩定、互惠互利的關係。良好的澳中關係與維護各自國家利益並不矛盾，澳方無意放大存在的分歧，願在澳中全面戰略夥伴關係框架下，以負責任的方式妥處具體問題，持續朝著改善並加強澳中關係這一方向做出努力。

王毅認為，雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌，在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。