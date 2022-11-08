房價居高不下，購屋人只能拉長貸款年限，降低房貸負擔，第二季全台新增房貸期數為創歷史新高的289個月，其中桃園、新竹、台南、高雄房貸期數都拉長到超過300期（相當於25年），房市飆漲區出現房貸愈揹愈久的現象，業者指出，還款期限延長至30年日益普遍，等於擴充購買力，也成為助漲房價上揚的動能。

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，在2017年以前全台新增房貸還款期數平均在255個月以內（相當於21.2年），不過近三、四年來隨著房價高漲，房貸款款期限達289個月（相當24.1年），等於還款期限增加了約3年，反應過去以20年期房貸為主在長期低利環境、房價上漲下30年期房貸已取代成為主流。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，高房價世代要取得一間屬於自己的房子，有時候需要長輩幫忙外，購屋人還會透過30年期的房貸降低購屋負擔，手頭上資金比較緊的民眾，或想要多留點現金在身上的房貸族，甚至還會搭配3年的寬限期，降低初期的每月還款負擔，30年期房貸一方面可降低購屋人每月負擔，同時也增加民眾對房價的負擔能力，推升房價走揚。

統計顯示，全台主要都會區中，房貸還款期數最低為台北市的283個月，不過桃園、新竹縣市、台南、高雄等近年房漲漲幅大的縣市，均已超過300個月，又以新竹縣達311個月最高，意味這些區域使用30年期房貸戶，已較使用20年期的房貸戶多。

房貸還款期數大增，曾敬德表示，以同樣月付款4.97萬元試算，利率1.81％，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1380萬元，無形中可多增加約380萬元的購買力，不過30年期房貸繳款時間長，加上利率也已經走升一小段，房貸族的房貸支出也隨之增加。