聯準會（Fed）11月再升息3碼，符合市場預期，美股啟動反彈，但預料後市震盪風險未除，相較之下處於高成長期的電動車，調研機構預估，全球年銷售量仍有逾3成的高成長率，大陸新能源大廠2日發表明年裝機量高成長達50％預估，顯示明年電動車仍是少數高速成長產業，有利透過主動型基金布局，參與電動車大增長商機。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，就業與通膨數據熱，聯準會（Fed）11月再升息3碼，基準利率目標區間至3.75％至4％，符合市場預期，並維持每月縮表規模950億美元不變，期貨市場認為明年3月利率可能觸頂，但預期幅度增1碼至5％至5.25％的更高區間，近日美股走跌已逐步反映鷹派論調，市場明年關鍵字將聚焦於景氣走弱、投資宜慎選持股，電動車應是優選標的。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，展望明年大陸策略上對新能源汽車依舊友善，並延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策。美國受惠《降低通膨法案》通過使補貼增加，有望加快電動車銷量增長。歐盟10月27日達成協議，2035年起將實質禁止銷售新的內燃機引擎車輛，預料將重塑歐盟境內的交通運輸，激化汽車製造商和供應商加速轉型到電動車的壓力，根據調研機構預期，明年電動車銷量將再成長35％至1,431萬輛。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，當下美國正邁入新車型週期，多款純電車型將於近兩年上市，皮卡電動化亦將帶來巨大市場空間，疊加政策取得新進展，在能源價格上升背景下，電動化趨勢確定。

且政府簽署行政令，設定美國到2030年零排放汽車銷量，占新車總銷量50％的目標，隨供需兩端的刺激，將實現快速增長，整個電動車行業鏈需求上升，建議透過布局主動型基金，參與產業增長商機。