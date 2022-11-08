今年來國際利空干擾，全球股市震盪劇烈，但東協的泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等，回檔幅度相對小，隨疫情影響鈍化，東協國家走出疫情陰霾，可望帶動企業獲利改善，且這波外資撤出新興市場，東協股市反成亞洲唯一淨流入地區，且是近十年新高，後市表現值得期待，有利布局東協基金參與後續行情。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，從經濟面來看，東協國家是少數市場預期今年仍維持經濟增長，且增長率高於長期均值的區域，企業獲利也可望隨經濟復甦而改善，從EPS成長率來觀察，今年包括印尼、泰國、菲律賓與新加波都有雙位數水準，其中印尼更高達35％，明年菲律賓、新加坡也都預估有20％以上的EPS成長率，即基本面與獲利面均健康。

個別市場的馬來西亞9月出口年增30.1％，雖小幅低於市場預估的31.2％，但仍為連續14個月，呈現雙位數成長，主要貢獻來自於石化產品的年增83.3％，及電子產品的年增39.8％。在全球晶片銷售顯著放緩之際，馬來西亞的電子產品出口逆勢增長，因受惠全球供應鏈移轉大趨勢，且將是長達5年至10年的期間，預期有利其電子業中長期發展。

高浩偉指出，印尼9月貿易順差達49.9億美元，表現依然穩健，為第29個月維持順差，也優於市場預估的48.5億美元。今年以來主要受惠原物料行情，經常帳戶盈餘明顯擴大，使其具備資本抵抗美元強升引發的資金外流壓力，有利後續經濟及股市表現。

泰國製造業PMI自6月以來逐月上升，9月更高達55.7，8月工業生產年增率，更由前月的6.3％大幅上升至14.5％，以經濟數據來觀察到，復甦有加速跡象，且國際旅遊恢復，將持續挹注觀光業動能，在經濟加速復甦背景下，看好泰國後市表現。