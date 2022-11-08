上週，受東北季風及奈格颱風外圍雲系影響，東部降下豪大雨，蘇花改南口2處機房，被大水滲入，緊急切斷電源，隧道暫停供電，加上隧道內道路淹水未退，公路總局調用大型抽水機，今（8日）天已經恢復照明，為確保行車安全，進入蘇花改中仁隧道，仍請依相關標誌指示行駛。

因東部山區下豪大雨，當時公路總局金岳工務段發現，蘇花改南口2處機房短時湧水量太多，為減少設備進水損壞，先切斷上游高壓電設備，因此設備無法供電。也因山區強降雨，隧道排水不及，導致蘇花改中仁隧道路面嚴重積水。

經協調經濟部水利署第九河川局及南澳工務段調派大型抽水設施協助抽水後，搶修團隊正積極恢復隧道照明中，蘇花改中仁隧道153.2k至154.1k今天送電，恢復主線照明。

另外，緊急車道路段照明，將持續全力搶修，預計10日中午前恢復全段照明。隧道內湧水已略減，路面已無漫流水。因應目前仍有相關搶修作業持續進行，進入中仁隧道請依相關標誌指示行駛，以維用路安全。

公路總局呼籲，強降雨期間行經隧道降速通行，並請非必要避免行駛山區公路；並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽路況廣播，或手機下載「幸福公路」APP掌握路況。