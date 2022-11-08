台灣本土動漫人物「絢櫻」、「穗姬」，紅回東港化身觀光代言人，青春無敵的美少女萌樣正式登上華僑市場招牌看板，為傳統魚市場增添一股衝突的美感，掀起話題。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

台灣本土動漫人物「絢櫻」、「穗姬」，紅回東港化身觀光代言人，青春無敵的美少女萌樣正式登上華僑市場招牌看板，為傳統魚市場增添一股衝突的美感，掀起話題。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

台灣本土動漫人物「絢櫻」、「穗姬」，紅回東港化身觀光代言人，青春無敵的美少女萌樣正式登上華僑市場招牌看板，為傳統魚市場增添一股衝突的美感，掀起話題。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

台灣本土動漫團隊「希萌創意」除創作出高捷少女外，多年前為東港櫻花蝦、東津米創作的動漫人物「絢櫻」、「穗姬」也紅遍動漫遊戲界，而今又紅回東港化身觀光代言人，青春無敵的美少女萌樣正式登上華僑市場招牌看板，為傳統魚市場增添一股衝突的美感，掀起話題。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，在「希萌創意」的巧思與設計下，2014年「絢櫻」因東港櫻花蝦而生，2年後「穗姬」也因東津米問世，青春無敵美少女萌樣，參展無數、紅遍台灣動漫遊戲界，如今紅回誕生地東港，正式登上東港漁產品直銷中心（華僑市場）門面招牌看板，為東港農漁產業觀光代言。

鄭鈺宸說，東港華僑市場是著名的觀光魚市場，擁有400多個攤位，是全國所有魚貨直銷中心規模最大的，市場的美食小攤裝潢不輸美食街，讓遊客彷彿走進大觀園，不僅有傳統台菜熱炒攤，也有很潮的日式居酒屋小攤，而今市場門面大改造，超大幅令人驚豔的精美動漫，可預期能成為動漫迷朝聖地。

她興奮道，此次請來「絢櫻」、「穗姬」代言行銷東港，除在入口門面設計超大幅動漫噴圖外，市場內的走道、休憩區也都看得到，此外，南側小廣場還有櫻花蝦妹可愛公仔。

她強調，不僅門面要好，內在也很重要，為此，市場內地坪重新清洗施作防滑工程，讓遊客逛市場不用怕腳打滑，同時還增設投幣式寄物櫃服務，當日營業時間內（早上9點到晚上6點）方便旅客寄放行李輕鬆逛市場，寄物櫃分小中大格，行李箱也能寄放，而門口也新增畫設「卸貨專區」，讓搬卸魚貨更有秩序。