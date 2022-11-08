為了凝聚同事感情，許多公司都會定期聚餐，但不論是自掏腰包或是公司買單，要面對主管和不熟的同事，還是讓人倍感壓力。日前有一名職場菜鳥發文求救，想知道如何有禮貌地提早離開聚會，貼文曝光後，網友紛紛提供建議，有人笑說：「咳二聲說喉嚨不舒服！保證馬上趕你走」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》著急發問，表示自己才剛到新公司報到半個月，但隨即就遇上部門聚餐，他想知道有沒有什麼方法，能夠不失禮地提早「落跑」。

貼文曝光後，引起熱烈討論，其中有人建議可以打確診悲情牌，如此一來主管和同事也沒有理由留人，且還會趕緊送客，「我家裡有人確診」、「一直咳，一直咳，咳到他們心寒」、「咳二聲說喉嚨不舒服、怪怪的！保證馬上趕你走」。

另外，有人開玩笑說，「掏錢買單就對了」、「我先去結帳，你們慢慢吃」、「就先結帳，說有事先走了，讓同事開心又不失禮貌」、「去櫃台先買完單之後再走」；然而也有不少人認為，原PO是職場新人，先離開根本不會有人在意，直說：「他們也在等你走，這樣比較好討論你」。