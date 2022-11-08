《The Acolyte》卡司相當堅強。（摘自IG）

49歲韓國影帝李政宰以Netflix夯劇《魷魚遊戲》紅遍全球，近日他也確定進軍好萊塢，參演《星際大戰》全新外傳影集《The Acolyte》，將首度以全英文演出，目前已在英國開拍，迪士尼今（8日）曝光片場照，只見他站在中央，全神貫注地聆聽著右邊總製片萊絲麗海德蘭（Leslye Headland）的指示，左邊則是《飢餓遊戲》阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）。

《The Acolyte》故事背景發生在1999年《星際大戰首部曲：威脅潛伏》的100年前，由編導萊絲麗海德蘭擔任監製和總製片，今也公布卡司，包括除了李政宰與阿曼德拉斯坦伯格外，還有《九位完美陌生人》曼尼賈辛托、《黑暗元素》達芙妮金、《噬血真愛》茱蒂透納史密斯、《創造安娜》蕾貝卡韓德森、《俄羅斯娃娃：派對迴旋》查理巴奈特、《1917》迪恩查爾斯查普曼以及《駭客任務》凱莉安摩絲。

該劇是部懸疑驚悚影集，帶領觀眾進入在高等共和國時代末期，銀河系中新興的暗黑神秘力量崛起的過程。故事中，一名絕地武士與他的學徒睽違多年再次聚首，攜手調查一系列的犯罪事件，但兩人萬萬想不到，他們所面對的力量遠比他們想像中的更加險惡。但對於李政宰演出的角色，Disney＋目前仍保密到家。