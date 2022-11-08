桃園市教育登階計畫今年提供1211個名額供弱勢學子享補教資源。（陳夢茹攝）

桃園市教育登階計畫公益活動自2007年舉辦至今，受惠學生人數有1萬392人，金額達3億多元，皆由補教業者提供弱勢學子免費教學資源，包括文理、語文、課輔及公職等，今年持續推展此項活動，這次有120家業者響應並提供1171個名額，助學金額達6198萬元，盼透過該活動能整合補教業者的力量，培育更多弱勢人才。

桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會為贊助各級學校清寒學子補習資源，今天贊助支票6198萬元，由市長鄭文燦代表市府接受，更特別頒發感謝狀給參加義舉的120家補教業者。鄭文燦說，今年上半年疫情嚴峻，但補教業者愛心不減，助學陣容從前次85家提升為120家，提供的免費名額則從500名增加為1171名。

鄭文燦說明，只要是桃園市高中職、國中小及成人公職考試學生，具有低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明文件，並經學校老師推薦者，即可參加申請，申請時間自今年11月1日至12月31日，就讀時間則為明年1月至12月，可直接至在網路線上填寫申請資料，相關表格可至桃園市補習教育事業協會與桃園市兒童課後照顧服務協會臉書專頁置頂文章查詢。

桃園市補習教育事業協會暨桃園市兒童課後照顧服務協會理事長吳正吉表示，登階計畫公益活動目前是「優質補教、愛心關懷」盼中低收入家庭的小孩能藉由教育及學習，脫貧並改變人生，這項活動歷年已幫助超過1萬名學子、助學金額累積超過3億元，期許這項愛的教育、愛的行動可以繼續延伸，讓孩子有更好的未來。