日前大里區永興路民宅傳出46歲廖姓女子持剪刀欲尋短，警方接獲報案立即趕往現場，千鈞一髮之際奪下廖女手中剪刀，成功阻止憾事發生，並協助護送廖女至中山醫院；霧峰警分局長李建興表示，社會處處有溫暖，勇敢求救並非弱者，一定能度過難關。

國光派出所警員陳詳畇、陳冠甫於日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在大里區永興路段民宅有民眾持剪刀欲尋短，警方獲報後立即到場，發現廖女正坐在家中客廳的椅子上且手持剪刀，千鈞一髮之際，警方趁廖女分神上前奪下其手上之剪刀，成功阻止憾事發生。

警方奪下廖女手上之剪刀後，廖女情緒非常激動，經警方極力安撫，耐心勸說後才逐漸恢復平靜。廖母向警方表示，女兒長期與家人相處不睦，且飽受多年精神疾病之折磨，因此萌生輕生念頭。

後續警方持續勸說、開導並安撫廖女，她才終露出一絲豁然開朗的表情。警方偕同救護車將廖女護送至中山醫院急診室就醫，交由廖母後續陪同照顧，廖母頻頻向警方點頭致敬，感謝熱心員警幫忙阻止，挽救一條寶貴生命。

李建興表示，尋短見不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關；如民眾發現親友有輕生傾向，善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助安渡難關。

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