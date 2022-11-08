近來季節交替加上疫情逐步解封，造成呼吸道融合病毒、流感和副流感等七毒混戰，台中市衛生局統計台中市連續三周類流感門急診就診較去年同期都是三倍數以上成長，恐驗證專家學者先前預言免疫負債現象。

大台中醫師公會理事長魏重耀指出，近期基層診所病號爆增，不只是新冠病毒疫情持續，流感、副流感、呼吸道融合病毒、腺病毒、鼻病毒以及黴漿菌都流行，七毒混戰，症狀不外是發燒與咳嗽、流鼻水等感冒症狀為表現。

台中市衛生局統計，類流感門急診就醫從有10月16日到11月5日連續三周，門診就醫人次分別為6536、7035、6661與去年同期2016、2210、2070人次，都是三倍數的成長；急診部分最近三周就醫人次依序為408、396、396人次，較之去年同期166、155、164人次，就醫人次也有2.4到2.5倍之多。

開業小兒科醫師施勝桓指出，人體本身就是要接觸病毒才會有免疫力，新冠疫情延燒的這兩年，透過戴口罩、勤洗手、保持社交距離與勤清消的習慣，大大降低了呼吸道與腸胃道的感染疾病傳播，但由於人體沒有接受免疫刺激，就會開始形成負債情況。尤其近來防疫措施鬆綁，民眾心態逐漸解封，病毒就會開始流行。

台中市衛生局則表示，111年度同期類流感門急診就診人次及類流感急診就診百分比皆有上升趨勢，秋冬為呼吸道相關病毒流行季節，呼籲民眾儘速接種流感疫苗及COVID-19疫苗、落實勤洗手、戴口罩、生病不上班不上課等防疫措施。