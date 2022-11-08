因應高齡化社會長照需求，賴峰偉將在湖西7村優先試辦設置「時間銀行」，建立志工服務時數認證及「時間幣」兌換機制，營造友善樂齡社會。（張茂雄攝）

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部8日表示，因應高齡化社會長照需求，賴峰偉將設置「時間銀行」，建立志工服務時數認證及「時間幣」兌換機制，鼓勵民眾參與社區服務，定時關懷及陪伴獨居長者，營造友善樂齡社會。

賴峰偉總部表示，澎湖高齡人口佔18％，已是高齡社會，未來15至20年高齡人口可能達到40％，屆時將面臨龐大的長照人力需求及財務支出，因此必須超前部署，建立「時間銀行」制度，儲備充實的人力，以及足夠的財源。

「時間銀行」是將時間視為一種虛擬貨幣，個人付出時間幫助他人，可以積「時間幣」，「時間幣」則可兌換自身需要的服務。例如某人去照顧獨居老人，可獲得「時間幣」回饋，將來換取等值的服務，「時間幣」也可以選擇捐給親友或公益團體。

澎湖縣政府今年與澎科大合作，申請科技部「大學與地方政府合作計畫」，開發「時間銀行」平台，經過評估和前置作業，年底將成立「時間銀行」平台，以互助精神為社區長者提供關懷與照顧。「時間銀行」是以時間為體，互助為本的精神，遵循社會交換論，在雙向互助循環概念下，鼓勵每個人透過志願服務儲存時數，打造社會互助環境，解決高齡化現象衍伸出的照顧問題。

賴峰偉指示社會處與澎科大合作開發系統，並爭取衛福部補助94萬元辦理說明宣導20場次、教育訓練4場次，並擇定在湖西鄉湖西村、菓葉村、北寮村、白坑村、紅羅村、林投村、鼎灣村先行試辦「時間銀行」，視成效再擴及其他村里。

賴峰偉競選總部表示，賴峰偉下一階段規劃建立長照志工人力銀行，推動長期照顧「時間銀行」，鼓勵年輕世代、銀髮族投入長照志願服務，並結合志願服務與社區關懷據點，發揮互助精神、利人利己，儲備未來老年生活所需的長照資源。