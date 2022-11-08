殲-20忠誠僚機「飛鴻」-97A

廣東珠海航展8日登場，中國透過這次活動，大秀空戰技術與研發的進展。而在這次航展中，中方首度在地面公開展示了殲-20隱形戰機。

據《動力》（The Drive）網7日報導，透過貼近觀看殲-20，可以看到駕駛艙內有供飛行員使用的大型數位多功能顯示器，以及廣角平視顯示器，大大提升了靈活性和狀況覺知力。

More amazing detailed shots of the J-20s in Zhuhai Airshow 2022

(via wb/Longshi China Aviation Photography) https://t.co/PrrrK6tjZ2 pic.twitter.com/8P2O9JV3V3 — Jesus Roman (@jesusfroman) November 5, 2022

殲-20的忠誠僚機「飛鴻」-97A

而殲-20的最新忠誠僚機「飛鴻」-97A也在展中亮相，電腦動畫顯示，這些無人機不僅能透過機間協同數據鏈，和殲-20搭檔，也能彼此聯手，進行多對一全向飽和打擊。它們能低空突破敵方防空，並能在空戰中對抗看似美國空軍的F-22戰機。

此外，影片證實，「飛鴻」-97A在機頭上方，還有前機身兩側裝備多光譜目標探測載荷，具備智慧聚焦識別跟蹤空中目標，並預警廣域高威脅目標等能力。

而它的主要武器將是微小型智慧紅外空空飛彈，而內埋彈出式發射器則將在機身下方。影片中說，「飛鴻」-97A也可能武裝空對地飛彈。動畫中說，它的整體設計重點在於隱形和機動性，並在傳統跑道上起降。