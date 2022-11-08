美國在10月上旬針對中國宣布新的晶片出口管制措施，意圖將中國與全球供應鏈脫鉤，但德國學者接受德國《新德意志報》專訪時警告，遵循美國指示去搞脫鉤，並將世界分成兩個孤立的部分，「這是一群白癡中最傻的人的做法」。

在西方國家反中聲浪高漲之際，德國總理蕭茲上週率領德企代表團訪問中國引發關注，德國不來梅大學退休經濟學教授沃爾弗拉姆·埃爾斯納對此表示，他建議蕭茲進一步與中國發展務實和建設性的貿易、交流、合作以及學術關係。

沃爾弗拉姆·埃爾斯納直言白痴才會隨美國起舞去跟中國搞脫鉤，並強調德國只有借助中國強大的能力，才有可能在美國和亞洲之間保持獨立和經濟生存機會。他更提到，西方似乎只是出於對自我衰落的恐懼而採取制裁行動。

另根據《路透》報導，德國車廠賓士（Mercedes-Benz）執行長Ola Kallenius出席活動時公開表態，他反對與中國保持距離，並稱與中國脫鈎是「絕對不可想像的」。

日本記憶體晶片大廠鎧俠（Kioxia）先前也警告，將中國與全球供應鏈脫鉤將非常複雜、代價高昂而且曠日廢時，當前美中緊張關係升級可能加劇市場的急劇下滑。