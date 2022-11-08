中國外交部發言人趙立堅8日主持例行記者會，對於昨天大陸國務院新聞辦公室發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書表示，每個人都在網路空間休戚與共、命運相連。我們所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。發展好、運用好、治理好網際網路是國際社會共同責任。

趙立堅稱，當前網際網路領域發展不平衡、規則不健全、秩序不合理等問題日益凸顯，網路霸權主義對世界和平與發展構成新的威脅。個別國家將網際網路作為維護霸權的工具，濫用資訊技術，干涉別國內政，打壓別國科技發展與合作。一些國家搞「小圈子」，製造網路空間的分裂和對抗，對聯合國達成的網路空間國際規則合則用、不合則棄。

趙立堅指出，中國堅持相互尊重，求同存異，大家的事情由大家商量著辦。中方堅決反對零和博弈、恃強凌弱；反對單邊主義，極限施壓；反對築牆設壘，脫鉤斷鏈。網際網路是人類共同的家園，發展成果應由大家共同分享，構建網路空間命運共同體是實踐證明的正確選擇。

趙立堅表示，前不久，聯大一委再次高票通過包含網路空間命運共同體理念的資訊安全決議，這再次證明上述理念得到國際社會的普遍認可。作為世界上最大的開發中國家和網民數量最多的國家，中國堅持以人民為中心的發展思想，堅持互利共贏，主張讓網際網路發展成果更好地造福全人類，攜手構建網路空間命運共同體，開創人類更加美好的未來。