大陸寶尊電商有限公司今（8日）宣布，將向美國服飾品牌Gap收購大中華區業務。根據陸媒指稱，代價為4000萬至5000萬美元（約新台幣12.7億元至16億元），將於2023年上半年完成收購計畫。台灣方面稱消費者權益不會受影響。

寶尊電商認為，收購是發展品牌管理中的關鍵一步，集團也與Gap簽訂一系列交易文件，包括授予集團於大中華地區獨家生產、營銷、分銷及銷售具本地創造能力的Gap產品權利的業務安排，期限20年，前10年可續約兩次，每次續5年。

報導提到，Gap集團於2010年進入中國市場，在線下及阿里巴巴電商平台天貓同時展開經營，至今累積了近3000萬會員。自2018年以來寶尊電商一直負責幫助Gap在大中華區展開數位化創新業務，加速電商版圖的佈局；然而，今年8月有分析人士指出，Gap在大陸的多家門市正進行清倉、大範圍關店，在品牌影響力、服裝價格、品項靈活變動能力不如本土大牌，轉型是勢在必行。

Gap品牌總裁Mark Breitbard在聲明中表示，與寶尊這樣的中國電商服務專家深度合作，將能夠進一步釋放品牌增長潛能，實現與新老客戶更密切的聯結，也會持續創新，因地制宜地為消費者提供更多個性化且以服務為導向的消費體驗。台灣窗口則表示目前消費者權益不會受到影響。