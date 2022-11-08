2820噸大陸抽砂船1650萬起標 執行署提供VR賞船

大陸籍抽砂船「展勝98號」今年3月越界採砂，該海巡署查扣，連江地檢署近日屬託行政執行署士林分署進行拍賣，本月22日下午3次首度拍賣，底價1650萬元，分署利用「虛擬實境（VR）」拍下該船影像，民眾不必遠赴馬祖。

士林分署表示，近年來大陸船隻屢有越界到馬祖海域盜採砂石，周姓船長以及船員等8人，今年3月，駕駛「展勝98號」抽砂船，在南竿梅石南方2.7海哩處限制海域，盜採海域內海砂約1800公噸，經海巡署艦隊分署第10海巡隊當場查獲，周姓船長遭連江地院以「未經許可，以船舶在馬祖地區之限制、禁止水域採取土石罪」判處有期徒刑1年4月定讞、沒收抽砂船，連江地檢署囑託士林分署拍賣抽砂船。

士林分署說，「展盛98號」於2011年造艦完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態的船舶，今年3月被查扣時仍可正常使用，相關設備也一應俱全，包括：機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備、錨設備、救生設備等。

士林分署表示，有意購買「展盛98號」的民眾，本月14日下午2時前往第10海巡隊辦公大樓登記，會由海巡人員協助引導登船觀看，若不方便前往馬祖，分署已備好完整拍攝船舶內部及外部的VR影片，民眾可上分署官網或臉書，觀賞抽砂船影片及360度環景照片。