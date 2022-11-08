羽絨衣代工大廠廣越(4438)董事會通過111年第三季合併財務報表，2022年品牌客戶訂單需求強勁，營運暢旺，第三季單季合併營收77.85億元，較去年同期成長78%，營業毛利13.97億元，較去年同期成長116%，淨利歸屬於母公司業主則為9.24億元，每股盈餘8.94元；前三季合併營收156.16億元較去年同期成長67%、營業毛利27.36億元較去年同期成長84%，淨利歸屬於母公司業主則為12.68億元，每股盈餘12.27元，年增達155%，已賺超過一個股本，刷新歷史新高紀錄。

回顧2022年，雖歷經中國疫情封城及俄烏戰爭等營運風險因素、市場因通膨影響消費力道而有雜音等波動，惟廣越歷經國際情勢波動考驗，持續專注經營本業，受惠於解封後戶外高階機能性服飾需求旺盛，及成衣產業供應鏈在歷經疫情後，能夠迅速應變及調整的廠商，受國際品牌客戶青睞，2022年品牌客戶對廣越下單力道強勁，集團營運獲利成果亮眼；另2022年美元走強趨勢，亦對廣越營運獲利有所挹注。展望2023年，廣越表示訂單已在穩定開發中，越南及約旦產線將持續擴廠，對2023年營運表現持審慎樂觀的態度；法人看好廣越集團未來營收獲利持續成長，營運版圖將逐漸擴大，展望後勢可期。