恆指高開44點，午後多數走低，汽車股跌3.7%，為下跌最多版塊。

此外中國衛生官員在上周六重申了嚴厲的新冠清零政策，對於此前押注中國即將調整防疫政策的投資人，無異潑了冷水。而中國公佈的十月貿易數據，意外地出現減少，為中國的經濟放緩提供最新跡象。

周二香港恆生指數收跌38.60點或0.23%，為16557.31點。國企股(H股)跌33.60點或0.60%，為5602.61點。

比亞迪跌1.21%，報196.1港元；股神巴菲特的波克夏公司宣布三度申報減持比亞迪的消息持續發酵。巴菲特近期累計減持約12.5%持股。

吉利汽車逆勢上漲1.66%，報11港元；該公司宣布與雷諾汽車成立新的汽油引擎合資公司，將供應自有品牌和其它汽車製造商汽油引擎和混合動力引擎。

科技指數下跌1.56%，比亞迪電子跌5.6%，阿里巴巴跌3.7%，美團跌3.1%，明源雲跌6.6%。