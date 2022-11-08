大考中心今天表示，112學年高中英語聽力測驗第二次考試將在今年12月10日舉辦，11月9日至15日報名，逾期不予受理。高中英語聽力測驗預備時間為10分鐘，考試說明及正式考試為50 分鐘，合計60分鐘。

高級中等學校三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，也可以自行個別網路報名。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

高中英語聽力測驗成績可做為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三項入學管道之檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限3年。

高中英語聽力測驗共含五大題型：「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」與「長篇聽解」。所有試題皆為選擇題，除「圖片聽解」包括部份多選題外，其餘皆為單選題。

大考中心提醒考生，考試開始鈴聲響畢後，應依播音指示於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答，簽名時可使用2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆。若考生因特殊情況使用備用答題卷時，雖備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，但仍須於備用答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。